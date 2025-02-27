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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Россия дорожит дружбой с Си

13:30 180

Россия высоко ценит достигнутые с Китаем договоренности и стремится к их дальнейшему углублению. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Шойгу подчеркнул, что российско-китайские отношения не направлены против других стран и служат примером партнерства между двумя великими державами.

Он отметил, что сотрудничество основано на общности интересов, равноправии и глубоком доверии.

Ранее Министерство иностранных дел Китая заявило, что попытки США посеять разногласия между КНР и РФ абсолютно безуспешны, а их сотрудничество остается неизменным, несмотря на внешние обстоятельства.

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