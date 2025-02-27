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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Европу призвали готовиться к войне с Россией

13:30 322

Швеция должна подготовиться к столкновению с Россией, если Москва добьется успеха в Украине, заявил Politico глава шведской разведки Томас Нильссон.

По его словам, Россия «вернется в Европу» после окончания войны в Украине.

«Мы уверены, когда военные действия в Украине прекратятся, русские вернутся в наш район. Они уже говорят о строительстве баз вдоль новой линии фронта с Финляндией, а также до Арктики», — сказал Томас Нильссон.

Он также напомнил, что гибридные операции России против Швеции ничуть не прекратились - кампании по дезинформации и кибератаки продолжаются, также расследуются недавние случаи обрыва кабеля под Балтийским морем.

Нильссон также отметил, что президент США Дональд Трамп «регулярно дает кредит доверия» российскому лидеру Владимиру Путину, но европейцы, особенно соседи России, «просто не могут позволить себе ослабить бдительность».

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