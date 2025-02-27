Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном

Еще год назад никто и представить не мог, что США, Россия, Израиль, Беларусь и Северная Корея выступят в стенах Организации Объединенных Наций единым фронтом, что европейские страны объединятся против этой коалиции, а Иран с Китаем останутся нейтральными. Такой сюжет вполне заслужил бы Оскара за лучший сценарий политического триллера, в котором Вашингтон и Москва совместными усилиями оттесняют Европу на обочину мировой политики. События, которые еще недавно могли выглядеть как политическая фантастика, стали реальностью 25 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В день, когда исполнилось три года с начала войны, вызванной вторжением России на территорию суверенной Украины, и приведшей к вынужденному переселению около семи миллионов украинцев. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченном к этой дате, мир стал не только свидетелем острой дипломатической борьбы, но и увидел, как на мировой политической арене формируются новые блоки.

США против признания России оккупантом Напомним, что на рассмотрение Генассамблеи был вынесен проект резолюции, подписанный 54 странами, в основном, входящими в Европейский союз, который квалифицировал действия России как оккупацию и агрессию, требовал вывода войск РФ из Украины, а также проведения расследования тяжких преступлений. По сути, этот документ повторял положения аналогичной резолюции, принятой ООН в 2023 году. То, что этот проект вызвал недовольство Москвы, было ожидаемо. Сенсацией стал демарш новой американской администрации Дональда Трампа. Что, впрочем, не повлияло на итоги голосования. Резолюция ООН была поддержана 93 странами, 18 выступили против, а 65 воздержались. Результаты голосования предметно доказывают, как изменилась к февралю 2025 года расстановка сил в международной политике. Несмотря на то что проголосовали «против», воздержались или не участвовали в голосовании 90 членов ООН, преимущество оказалось за 93 государствами, поддержавшими проект Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом, пусть и с незначительным большинством, но мировое сообщество осудило российское вторжение. Напомним, что в ходе аналогичного голосования, проведенного 23 февраля 2023 года, за резолюцию, осуждающую действия Российской Федерации, проголосовала 141 страна. Что закономерно, если учесть, что антироссийский лагерь тогда возглавляла ведущая мировая держава – Соединенные Штаты Америки. Наиболее примечателен состав стран, проголосовавших с Россией против резолюции. Это США, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Северная Корея, Судан, Нигер, Никарагуа, Палау, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Венгрия, Маршалловы Острова, Мали и Израиль. Среди 65 стран, воздержавшихся от голосования, множество государств Африки, Азии и Латинской Америки. Примечательно и то, что Иран, недавно подписавший с Россией договор о стратегическом сотрудничестве, а также КНР при голосовании воздержались.

Как Европа перекроила проект США Несмотря на итоги голосования, представители США продолжали последовательно защищать Россию и предложили на рассмотрение Генеральной Ассамблеи второй проект резолюции, состоящий из трех пунктов. В них, в частности, содержался призыв к немедленному прекращению конфликта и обеспечению устойчивого мира между сторонами. Однако ни одного осуждения в адрес России там не было. Позднее в ходе дебатов в текст американского проекта были внесены три поправки, касающиеся признания территориальной целостности Украины и факта российской оккупации. И только после этого Генассамблея приняла документ и поставила его на голосование. После чего участники Генеральной Ассамблеи ООН стали свидетелями парадоксальной ситуации: поскольку окончательный текст проекта резолюции кардинально отличался от первоначального, его автор, Соединенные Штаты Америки, при голосовании были вынуждены… воздержаться. Как США отомстили Европе Обе резолюции стали важной дипломатической победой Украины. Но сразу же после поражения в Генассамблее представитель США внес в Совет Безопасности ООН, где американцы обладают правом вето, новый проект резолюции, полностью устраивающий Россию. И хотя в ходе голосования США вновь столкнулись с сопротивлением представителей Европы, документ при поддержке России и Китая был принят.