«ТуранБанк» привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации

Так, между «ТуранБанк» и Черноморским Банком Торговли и Развития (BSTDB) было подписано новое кредитное соглашение с целью расширения финансирования малого и среднего бизнеса. Согласно соглашению, международная финансовая организация выделила банку кредит сроком на два года в азербайджанских манатах на сумму, эквивалентную 6 миллионам долларов США.

«Будучи Черноморским Банком Торговли и Развития, мы рады продолжать наше партнерство с «ТуранБанк» в поддержку сектора малого и среднего предпринимательства в стране. Это соглашение обеспечит доступ предпринимателей к необходимым ресурсам для развития, инноваций и достижения инклюзивного экономического роста, а также будет способствовать обеспечению устойчивого экономического роста в стране, особенно в регионах, и созданию новых рабочих мест. Мы уверены, что наши совместные усилия приведут к значимым результатам в будущем», - отметил президент BSTDB Серхат Кексал.

«Заключенное между «ТуранБанк» и Черноморским Банком Торговли и Развития соглашение о привлечении средств в местной валюте будет направлено на финансирование микро, малых и средних предприятий, что является основным направлением стратегической деятельности банка. Это создаст условия для поддержки предпринимателей, работающих на территории страны. Это соглашение является еще одним важным показателем доверия международных финансовых институтов к стабильности и устойчивому развитию нашего банка как надежного партнера», - отметил председатель правления «ТуранБанка» Орхан Гараев.

Отметим, что «ТуранБанк» с 2011 года успешно развивает сотрудничество с Черноморским Банком Торговли и Развития (BSTDB), реализуя финансирование различных бизнес-секторов. С помощью привлеченных средств банк продолжит поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства.

Черноморский Банк Торговли и Развития (BSTDB) был основан в 1999 году с целью поддержки регионального развития и сотрудничества стран Черноморского региона. BSTDB предоставляет кредиты, кредитные линии, акционерный капитал и гарантии для финансирования проектов и торговли в государственном и частном секторах в странах-участницах, поддерживая экономическое развитие и региональное сотрудничество. Банк участвует в финансировании проектов и капитале в странах-участницах, основываясь на принципах развития регионального сотрудничества.

С момента своего основания, за 33 года, «ТуранБанк» всегда стремился к развитию, имея 22 точки продаж и занимая важное место на финансовом рынке как по качеству, так и по количеству своих услуг. Банк является одним из ключевых участников финансового сектора Азербайджана, отличаясь стабильностью и надежностью.

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