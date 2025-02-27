В России против восстановления «Крокуса»
Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил не восстанавливать концертный зал «Крокус Сити Холл», а вместо этого создать на его месте мемориал, сообщает РИА Новости.
По мнению Миронова, не может быть и речи о восстановлении концертного зала или строительстве какого-либо другого объекта на этом месте. Он подчеркнул, что эта позиция является принципиальной для партии.
В «Справедливой России — За правду» считают, что на месте «Крокус Сити Холл» должен быть возведен мемориальный комплекс с сквером в память о тех, кто стал жертвой трагедии, произошедшей в марте прошлого года. Миронов добавил, что проект памятника должен быть согласован с семьями пострадавших.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, унесший жизни 145 человек. В мае ФСБ сообщила, что по делу задержано более 10 человек.