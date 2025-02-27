В России против восстановления «Крокуса»

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил не восстанавливать концертный зал «Крокус Сити Холл», а вместо этого создать на его месте мемориал, сообщает РИА Новости.

По мнению Миронова, не может быть и речи о восстановлении концертного зала или строительстве какого-либо другого объекта на этом месте. Он подчеркнул, что эта позиция является принципиальной для партии.