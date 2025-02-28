Украинцы остановили российское наступление

Российские войска предприняли штурм украинской границы в Сумской области, продвинувшись на территорию Украины. Однако Силы обороны отбили атаку, хотя боевые столкновения продолжаются, а противник не прекращает попытки штурма пехотными группами.

Как сообщил спикер Генштаба Украины майор Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде", российская армия атаковала участок границы в районе села Новенькое силами до двух механизированных отделений: "Вражеские подразделения пересекли государственную границу, но были заблокированы и отброшены обратно в Россию".

По его словам, несмотря на провал первого наступления, российские войска продолжают атаки небольшими пехотными группами. В ответ украинская армия принимает меры для предотвращения попыток россиян перерезать логистические маршруты.

Согласно данным проекта Deep State, этот район остается в так называемой "серой зоне".