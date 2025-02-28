Украинцы остановили российское наступление
Российские войска предприняли штурм украинской границы в Сумской области, продвинувшись на территорию Украины. Однако Силы обороны отбили атаку, хотя боевые столкновения продолжаются, а противник не прекращает попытки штурма пехотными группами.
Как сообщил спикер Генштаба Украины майор Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде", российская армия атаковала участок границы в районе села Новенькое силами до двух механизированных отделений: "Вражеские подразделения пересекли государственную границу, но были заблокированы и отброшены обратно в Россию".
По его словам, несмотря на провал первого наступления, российские войска продолжают атаки небольшими пехотными группами. В ответ украинская армия принимает меры для предотвращения попыток россиян перерезать логистические маршруты.
Согласно данным проекта Deep State, этот район остается в так называемой "серой зоне".
14:06
Российские войска перешли границу с Украиной и вступили в бой в Сумской области, сообщает военный телеграм-канал Deep State. В настоящее время российская армия ведет бои в селе Новенькое.
Кроме того, российские войска смогли продвинуться в районе села Свердликово, расположенного в Курской области. Территория вблизи Новенького, однако остается "серой" зоной, что означает наличие неопределенности в контроле за ней.
По информации Telegram-канала Mash, российские войска пытаются захватить единственную асфальтированную дорогу между украинской Юнаковкой и российской Суджей. Это позволит им усложнить логистику и снабжение для ВСУ, находящихся в Курской области. Генштаб ВСУ, однако, не подтверждает информацию о захвате села Новенькое.
Согласно сводке ВСУ, силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, несмотря на 16 авиаударов и 405 обстрелов со стороны российских войск. Военные Украины также отразили 11 штурмовых атак российских сил.
Село Новенькое, находящееся на самой границе с РФ, было практически уничтожено российской армией во время полномасштабного вторжения.