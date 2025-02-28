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Украинцы остановили российское наступление

обновлено 16:25
16:25 3538

Российские войска предприняли штурм украинской границы в Сумской области, продвинувшись на территорию Украины. Однако Силы обороны отбили атаку, хотя боевые столкновения продолжаются, а противник не прекращает попытки штурма пехотными группами.

Как сообщил спикер Генштаба Украины майор Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде", российская армия атаковала участок границы в районе села Новенькое силами до двух механизированных отделений: "Вражеские подразделения пересекли государственную границу, но были заблокированы и отброшены обратно в Россию".

По его словам, несмотря на провал первого наступления, российские войска продолжают атаки небольшими пехотными группами. В ответ украинская армия принимает меры для предотвращения попыток россиян перерезать логистические маршруты.

Согласно данным проекта Deep State, этот район остается в так называемой "серой зоне".

14:06

Российские войска перешли границу с Украиной и вступили в бой в Сумской области, сообщает военный телеграм-канал Deep State. В настоящее время российская армия ведет бои в селе Новенькое.

Кроме того, российские войска смогли продвинуться в районе села Свердликово, расположенного в Курской области. Территория вблизи Новенького, однако остается "серой" зоной, что означает наличие неопределенности в контроле за ней.

По информации Telegram-канала Mash, российские войска пытаются захватить единственную асфальтированную дорогу между украинской Юнаковкой и российской Суджей. Это позволит им усложнить логистику и снабжение для ВСУ, находящихся в Курской области. Генштаб ВСУ, однако, не подтверждает информацию о захвате села Новенькое.

Согласно сводке ВСУ, силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, несмотря на 16 авиаударов и 405 обстрелов со стороны российских войск. Военные Украины также отразили 11 штурмовых атак российских сил.

Село Новенькое, находящееся на самой границе с РФ, было практически уничтожено российской армией во время полномасштабного вторжения.

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