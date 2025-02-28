Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части

В Чите (Россия) азербайджанец застрелил свою бывшую жену, и, чтобы избежать наказания, подписал контракт с Министерством обороны, добровольно согласившись участвовать в так называемой «СВО», то есть в оккупационной войне против Украины. Однако из воинской части, расположенной в Донецкой области Украины, он сбежал спустя всего несколько дней после прибытия. В 2023 году 32-летний Санан Гусейнов женился на жительнице Забайкальского края по имени Екатерина. У пары родилась дочь. Однако вскоре женщина обнаружила, что Санан ей изменяет, после чего подала на развод, переехав к родителям в поселок Могоча. Азербайджанец вернулся на родину, но продолжил преследовать и угрожать бывшей жене убийством. И даже нанял киллера, чтобы расправиться с женщиной.

В декабре 2023 года Екатерина обратилась в полицию с заявлением о том, что ей настойчиво звонит неизвестный с намерением поговорить о ее бывшем муже. Представившийся Константином «добрый самаритянин» предупредил женщину, что Гусейнов заказал ее убийство. Киллер признался, что не горит желанием исполнять «заказ», предложив Екатерине в качестве альтернативы инсценировать собственную смерть и покинуть город. Местное управление полиции не возбудило уголовное дело по данному заявлению. И это привело к трагедии: 7 октября 2024 года сам Гусейнов решился на убийство. Выждав бывшую жену возле ее дома, он открыл по ней огонь из пистолета, произведя 12 выстрелов. Полученные Екатериной ранения оказались смертельными. Совершив преступление, Гусейнов сдался полиции. Преступление вызвало широкий резонанс в Забайкальском крае. Режиссер-документалист и журналист Елена Погребижская сняла о случившемся документальный фильм и разместила его на своем YouTube-канале. Видео собрало более полутора миллионов просмотров. В фильме сестра убитой рассказывает, что семья не знала о возвращении Гусейнова из Азербайджана и его пребывании в Чите, а также о том, что он следил за Екатериной.