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В Пакистане взорвали мечеть: есть жертвы

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14:25 997

В мечети при медресе в пакистанском городе Акоре произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека, еще 12 получили ранения, сообщает телеканал Geo TV.

Согласно информации, в медицинских учреждениях объявлен режим повышенной готовности.

Отмечается, что это была последняя пятничная молитва перед священным для мусульман месяцем Рамадан, привлекшая большую толпу верующих. Медресе Дарул Улум Хаккания является одной из крупнейших исламских школ в стране.

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