Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прокомментировала призыв лидера РПК Абдуллы Оджалана к роспуску организации и разоружению. Реакцию на это заявление выразил советник президента Турции Мехмет Учум.

В социальной сети X Мехмет Учум заявил, что призыв к роспуску запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) открывает «новую эру» для страны.

«Насколько этот призыв будет услышан — это уже практический вопрос. Те, кто не подчинится, понесут ответственность», — отметил политик.