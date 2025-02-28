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Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?

14:33 1338

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прокомментировала призыв лидера РПК Абдуллы Оджалана к роспуску организации и разоружению. Реакцию на это заявление выразил советник президента Турции Мехмет Учум.

В социальной сети X Мехмет Учум заявил, что призыв к роспуску запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) открывает «новую эру» для страны.

«Насколько этот призыв будет услышан — это уже практический вопрос. Те, кто не подчинится, понесут ответственность», — отметил политик.

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