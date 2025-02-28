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Нафталанцы пришли к министру

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14:42 846

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев принял жителей города Нафталана и Геранбойского района.

Граждане пришли с вопросами, связанными с трудоустройством, инвалидностью, жилищным обеспечением, адресной социальной помощью и другими социальными проблемами. Среди заявителей были также члены семей шехидов и ветераны войны.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, по всем обращениям приняли соответствующие меры. На все вопросы были даны разъяснения в соответствии с законодательством. Граждане зарегистрировались для участия в программах активного трудоустройства и самозанятости на основании их заявлений.

На прием также пришла Гюльзар Оджагвердиева, мать Национального героя Сархана Оджагвердиева. Она выразила признательность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, проявленные к социальной защите семей шехидов и инвалидов войны.

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