Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»

Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще в октябре 2023 года, говорил ранее турецкий дипломатический источник. МИД Турции в ноябре 2023 года сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще «сильнее сближает Анкару с ХАМАС».

«Как вы знаете, Турция была одной из первых стран, признавших государство Израиль. В ходе этого процесса у нас есть только одна чувствительность - Иерусалим и палестинский народ. Это чувствительность нашего народа. Каждое избранное правительство в Турции должно прислушиваться к мнению народа… Мы - нация, которая принимала евреев, бежавших из Испании. Мы приняли их.

Мы - страна, которая принимала евреев, бежавших от гитлеровских преследований во время Второй мировой войны. У нас нет проблем с евреями. У нас есть проблема с экспансионистской политикой государства Израиль, основанной на сионизме», - сказал Фидан в интервью Al Jazeera Arabic.