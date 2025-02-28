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В Азербайджане предложили назначать судей пожизненно

14:56 1053

Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев заявил, что судьи в Азербайджане должны назначаться пожизненно. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, возрастной ценз не касается глав исполнительной власти и поэтому он не должен касаться и судей.

«Кто-то скажет, что судьи стареют. В США я спросил, могут ли пожилые судьи не приходить на работу? Мне ответили, что судьи - это люди, восстанавливающие справедливость, и если они увидят, что не могут работать, то увольняются», — отметил парламентарий, и добавил, что, «если судей назначаем не пожизненно, то должны предложить, чтобы всем судьям применялся одинаковый возраст ухода, к примеру, 75 лет».

Депутат добавил, что судей нельзя отстранять от должности, привлекая их к дисциплинарной ответственности.

«Одинаковый подход должен быть к каждому крылу власти. И глава ИВ, и депутат должны быть освобождены от должности, если совершат преступление», — заключил он.

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