Маск назвал следующего президента США

Миллиардер Илон Маск назвал действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса лучшим кандидатом на должность главы государства после истечения срока полномочий Дональда Трампа.

Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — отметил предприниматель.

Так Маск отреагировал на пост в социальной сети, где комментировался недавний разговор Вэнса с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по вопросу свободы слова.