USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Новость дня
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Маск назвал следующего президента США

14:57 2109

Миллиардер Илон Маск назвал действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса лучшим кандидатом на должность главы государства после истечения срока полномочий Дональда Трампа.

Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — отметил предприниматель.

Так Маск отреагировал на пост в социальной сети, где комментировался недавний разговор Вэнса с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по вопросу свободы слова.

Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части детективная история
14:23 4122
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой наш комментарий
12:02 3755
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
15:57 642
Задержали Фатиму Мовламлы
Задержали Фатиму Мовламлы
15:38 1657
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы видео
15:12 1987
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
14:54 1707
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
14:33 1341
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
14:15 1242
Трамп перекрыл кислород Мадуро
Трамп перекрыл кислород Мадуро наша корреспонденция
10:36 3718
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном новый поворот
13:28 2676
Российская разведка: протесты в Грузии финансируются из Еревана
Российская разведка: протесты в Грузии финансируются из Еревана наш обзор, все еще актуально
01:11 7859

ЭТО ВАЖНО

Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части детективная история
14:23 4122
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой наш комментарий
12:02 3755
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
15:57 642
Задержали Фатиму Мовламлы
Задержали Фатиму Мовламлы
15:38 1657
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы видео
15:12 1987
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
14:54 1707
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
14:33 1341
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
14:15 1242
Трамп перекрыл кислород Мадуро
Трамп перекрыл кислород Мадуро наша корреспонденция
10:36 3718
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном новый поворот
13:28 2676
Российская разведка: протесты в Грузии финансируются из Еревана
Российская разведка: протесты в Грузии финансируются из Еревана наш обзор, все еще актуально
01:11 7859
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться