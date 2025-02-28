Маск назвал следующего президента США
14:57 2109
Миллиардер Илон Маск назвал действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса лучшим кандидатом на должность главы государства после истечения срока полномочий Дональда Трампа.
Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.
«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — отметил предприниматель.
Так Маск отреагировал на пост в социальной сети, где комментировался недавний разговор Вэнса с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по вопросу свободы слова.
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