О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле прошли «в содержательном и деловом ключе», заявили в Министерстве иностранных дел России.

В сообщении МИД РФ отмечается, что стороны обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий и создание условий для работы дипломатов.

На переговорах затрагивались и вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, изъятых в период с 2016 по 2018 год.

Также Москва предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

США на переговорах представлял заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер. С российской стороны в консультациях участвовал директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев - основной кандидат на должность посла Москвы в Вашингтоне.