Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы

Этой ночью было уничтожено хранилище термобарических боеприпасов российской армии в районе Селидового Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ.

«Кроме того, нанесено поражение по еще трем важным объектам российских оккупантов. В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются», - написано в сообщении.