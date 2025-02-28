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Трамп смягчает свою позицию по Зеленскому

15:18 1317

Президент США Дональд Трамп изменил тон в отношении президента Украины Владимира Зеленского, проявив большую вежливость, но не изменив свою позицию по вопросу поддержки Украины, сообщает Bloomberg.

По информации издания, несмотря на более мягкую риторику, Трамп продолжает отказываться от предоставления Украине послевоенных гарантий безопасности, а также от предложения европейских войск для ее защиты. Его отказ касается не только Зеленского, но и других мировых лидеров, включая французского президента Эммануэля Макрона и британского политика Кира Стармера.

Украинские чиновники сообщают, что Зеленский рассчитывает использовать соглашение по недрам как «отправную точку» для более широких переговоров о гарантиях безопасности США. По словам Лианы Фикс, научного сотрудника Совета по международным отношениям, Зеленский надеется, что заключение соглашения убедит Трампа в том, что Украина «заключила сделку» и получила вознаграждение за поддержку.

Трамп в последние дни не раз подчеркивал, что украинские недра, находящиеся под контролем американцев, будут служить своего рода страховкой для Украины от будущих угроз. Однако он продолжает избегать обещаний продолжения военной помощи и предоставления других гарантий безопасности.

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