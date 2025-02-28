USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Новость дня
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

ХАМАС выступил с заявлением

15:25 896

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности продолжить реализацию соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

В ХАМАС отметили, что готовы перейти к следующему этапу сделки.

«С завершением первого этапа договоренности о прекращении огня в Газе и обмене палестинских заключенных на удерживаемых в Газе израильтян ХАМАС подтверждает свою полную приверженность выполнению всех пунктов достигнутого соглашения, на всех этапах и во всех деталях», — отмечается в тексте.

ХАМАС также обратился к международному сообществу с призывом оказать «давление на Израиль», чтобы тот, по их мнению, без задержек и уклонений приступил ко второй фазе соглашения.

Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части детективная история
14:23 4134
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой наш комментарий
12:02 3762
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
15:57 645
Задержали Фатиму Мовламлы
Задержали Фатиму Мовламлы
15:38 1667
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы видео
15:12 1997
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
14:54 1710
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
14:33 1342
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
14:15 1245
Трамп перекрыл кислород Мадуро
Трамп перекрыл кислород Мадуро наша корреспонденция
10:36 3718
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном новый поворот
13:28 2678
Российская разведка: протесты в Грузии финансируются из Еревана
Российская разведка: протесты в Грузии финансируются из Еревана наш обзор, все еще актуально
01:11 7860

ЭТО ВАЖНО

Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части детективная история
14:23 4134
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой наш комментарий
12:02 3762
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
15:57 645
Задержали Фатиму Мовламлы
Задержали Фатиму Мовламлы
15:38 1667
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы видео
15:12 1997
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
14:54 1710
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
14:33 1342
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
14:15 1245
Трамп перекрыл кислород Мадуро
Трамп перекрыл кислород Мадуро наша корреспонденция
10:36 3718
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном новый поворот
13:28 2678
Российская разведка: протесты в Грузии финансируются из Еревана
Российская разведка: протесты в Грузии финансируются из Еревана наш обзор, все еще актуально
01:11 7860
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться