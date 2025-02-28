ХАМАС выступил с заявлением

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности продолжить реализацию соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

В ХАМАС отметили, что готовы перейти к следующему этапу сделки.

«С завершением первого этапа договоренности о прекращении огня в Газе и обмене палестинских заключенных на удерживаемых в Газе израильтян ХАМАС подтверждает свою полную приверженность выполнению всех пунктов достигнутого соглашения, на всех этапах и во всех деталях», — отмечается в тексте.

ХАМАС также обратился к международному сообществу с призывом оказать «давление на Израиль», чтобы тот, по их мнению, без задержек и уклонений приступил ко второй фазе соглашения.