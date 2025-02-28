Залужный бросает вызов России

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный во время выступления в греко-католическом соборе в Лондоне пообещал продолжение войны, сообщает портал NV.

По словам бывшего главкома ВСУ, «Украина не сдастся».

Он также призвал западные страны и впредь помогать Украине.

Отметим, что одним из возможных преемников Зеленского считают Залужного. В конце февраля издание NV со ссылкой на результаты февральского социологического опроса компании Socis написало, что 73,3% украинцев поддерживают Залужного.