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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Залужный бросает вызов России

15:46 1340

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный во время выступления в греко-католическом соборе в Лондоне пообещал продолжение войны, сообщает портал NV.

По словам бывшего главкома ВСУ, «Украина не сдастся».

Он также призвал западные страны и впредь помогать Украине.

Отметим, что одним из возможных преемников Зеленского считают Залужного. В конце февраля издание NV со ссылкой на результаты февральского социологического опроса компании Socis написало, что 73,3% украинцев поддерживают Залужного.

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