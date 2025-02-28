Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию

Несмотря на заявления Владимира Путина и Дональда Трампа о возможном восстановлении экономических связей, американские компании не планируют возвращаться в Россию.

Профессор Йельского университета Джеффри Зонненфельд и его коллега Стивен Тайан отмечают, что Россия – это нестабильная экономика с разрывами в цепочках поставок и высоким риском экспроприации активов. С 2022 года из страны ушли ExxonMobil, Shell, Fortum, Uniper, Carlsberg, Danone и другие. Национализация частных компаний приобрела «хаотичный» характер: российские власти перераспределяют активы в пользу близких к ним бизнесменов.

На встрече в Эр-Рияде глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что уход американских компаний обошелся им в $324 млрд. Путин предложил США сотрудничество в области добычи редкоземельных металлов и алюминия, однако добывающая инфраструктура в России слабо развита, а ее доля в мировом производстве редкоземельных металлов составляет менее 1%.

По данным Киевской школы экономики, до войны американские активы в России составляли $52 млрд, а большинство компаний получали там менее 1% своей мировой выручки. Исследование Йельского университета показало, что инвесторы положительно восприняли уход компаний из России.

Бизнесмен Гарольд Хэмм (Continental Resources) заявил, что даже при потеплении отношений с Кремлем американские компании не вернутся в Россию из-за высоких рисков. Российские власти также не спешат восстанавливать сотрудничество: первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что иностранные инвесторы должны обсуждать возврат активов «с нуля».

Зонненфельд и Тайан подчеркивают, что работа с Россией не только этически сомнительна, но и экономически невыгодна.