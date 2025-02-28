В Европе обиделись на Трампа
Президент США Дональд Трамп и другие американские высокопоставленные официальные лица повторяют российские нарративы и тезисы о конфликте в Украине, заявила в интервью изданию Axios верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Она обеспокоена тем, что новая администрация США дистанцируется от Европы.
«Заявления в наш адрес весьма резкие. Заявления в адрес России весьма дружественные. Это перемены», — сказала глава дипломатии ЕС.
Каллас также отметила, что на этой неделе США проголосовали против своих европейских союзников в ООН, выступив против резолюции, осуждающей начало Россией боевых действий в Украине.
По ее мнению, взаимодействие администрации Трампа с Москвой дает президенту РФ Владимиру Путину то, что он хочет — международную легитимность.