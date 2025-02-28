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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

В Европе обиделись на Трампа

15:59 515

Президент США Дональд Трамп и другие американские высокопоставленные официальные лица повторяют российские нарративы и тезисы о конфликте в Украине, заявила в интервью изданию Axios верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она обеспокоена тем, что новая администрация США дистанцируется от Европы.

«Заявления в наш адрес весьма резкие. Заявления в адрес России весьма дружественные. Это перемены», — сказала глава дипломатии ЕС.

Каллас также отметила, что на этой неделе США проголосовали против своих европейских союзников в ООН, выступив против резолюции, осуждающей начало Россией боевых действий в Украине.

По ее мнению, взаимодействие администрации Трампа с Москвой дает президенту РФ Владимиру Путину то, что он хочет — международную легитимность.

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