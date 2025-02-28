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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Американские чиновники в шоке от Маска

16:02 738

Инициированное Илоном Маском агентство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) стремительно расширяет свое влияние, уже проникнув более чем в 20 государственных ведомств.

По данным The New York Times, темпы работы структуры настолько высоки, что вызывают замешательство среди чиновников.

Издание отмечает, что DOGE действует быстрее, чем правовые механизмы, направленные на его сдерживание. В частности, в результате его инициатив фактически прекратило работу Агентство США по международному развитию (USAID).

«Ведомство инициирует столь резкие реформы, что даже судебные решения могут не успеть их отменить», — пишет NYT.

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