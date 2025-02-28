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ЕС придется вдвое повысить расходы на Украину

16:18 215

Евросоюз (ЕС) будет вынужден вдвое нарастить военную, финансовую и гуманитарную поддержку для Украины, чтобы заменить помощь США, если Вашингтон прекратит оказывать ее, пишет The Economist.

По данным журнала, страны ЕС потратили 113 млрд евро на помощь Украине, что составляет 0,2% от общего ВВП.

Чтобы заменить поддержку Штатов, если она будет прекращена, ЕС необходимо будет увеличить свой вклад примерно вдвое - то есть до 0,4% ВВП.

При этом шесть стран ЕС уже оказывают Украине помощь, превышающую этот процент от их ВВП.

Издание также отмечает, что ЕС сможет обеспечить свою оборону без помощи США в долгосрочной перспективе, если увеличит оборонные расходы до 4–5% от ВВП. В настоящее время расходы на оборону стран ЕС составляют €325 млрд, что равно 1,8% от ВВП — ниже целевого уровня НАТО в 2%.

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