Что на самом деле хочет Трамп от Украины

«Киев одобрил соглашение по полезным ископаемым, которое уже положено на бумагу. Главам двух государств осталось поставить под ним подписи», - заявил глава Минфина США Бессент. Складывается ощущение, что все в мире сейчас только и говорят, что о редкоземельных металлах. Причем, как обычно, не имея представления о том, что это такое. Редкоземельные металлы, или как еще их называют, РЗМ, сегодня в общественном сознании стали чем-то вроде «нанотехнологий» или «искусственного интеллекта» - то есть горячо обсуждаемой общественностью темой, в сути которой могут разобраться только единицы. То есть, по определению – темой для политических спекуляций. «Сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов, которые, возможно, будут направлены на погашение дефицита американского бюджета и сокращение налогового бремени американцев», - заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

И тут самое время остановиться и выдохнуть. А как такое может быть, если весь рынок РЗМ сегодня оценивается менее чем в полтора десятка миллиардов долларов в год - и это не прибыль, а общий объем рынка. Как утверждают эксперты, предположительно к середине столетия он, возможно, вырастет примерно до 40-50 миллиардов долларов. «Иными словами», - заключают компетентные специалисты, - «чтобы выйти на 20 миллиардов долларов именно прибыли, придется работать не один год и даже не один десяток лет». А тут еще подоспело мнение эксперта с мировым именем, стратега по горнодобывающей промышленности в финансово-консалтинговой компании Hallgarten & Company Кристофера Экклстоуна, классика в разработке РЗМ: «Я ничего не слышал о редкоземельных рудах на Украине, а я занимаюсь редкоземельными рудами уже 15 лет». И это при том, что два крупнейших месторождения редкоземельных элементов — Азовское и Мазуровское — находятся в подконтрольной России Донецкой области. А Новополтавское месторождение находится в Запорожье, над которым нависла российская угроза. Несколько перспективных литиевых месторождений на разных стадиях разработки — Шевченковское в Донецкой области и Крутая Балка в Запорожской области — также находятся на линии фронта. В итоге получается вот какая картина: Трамп пытается представить сделку с Украиной как «сделку века». Тут 50 на 50: может и сделка века, а может – куча убыточных шахт, в которые ни одна американская горнодобывающая компания просто не захочет инвестировать. И тогда получится, что Дональд Трамп попросту открыл сезон охоты на «шкуру неубитого медведя», выдавая желаемое за действительное. Он что, дурак или авантюрист?

И здесь самое время выдохнуть. И не стремиться обвинять американского президента в идиотизме, что делалось его критикамии раньше, делается и теперь – но никак не подтверждается фактами. А сначала обратимся к сухой теории. В частности, к тому ее положению, что на свое название, редкие и редкоземельные элементы не так уж и редки. В природе они встречаются чаще, чем, к примеру, золото. Их особенность в том, что они не имеют своих собственных месторождений и всегда являются сопутствующей примесью к другим элементам. Добыча редких и рассеянных элементов сопряжена с очень высокими экологическими издержками и связана с немалым загрязнением окружающей среды. При этом мировой спрос на редкие и редкоземельные элементы не так уж и велик: китайское производство в 120 тысяч тонн в год покрывает 90 процентов мирового спроса – а потому проще, по мнению большинства экспертов, платить китайцам, чем создавать свои собственные производственные мощности.