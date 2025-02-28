Лукашенко: Я авокадо не ем, если любите – ради Бога

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился ростом цен на картофель в стране. По его словам, за два месяца цены на картофель подскочили на 10%.

Глава белорусского государства призвал привлечь к ответственности виновных в этом. На совещании по новой системе регулирования цен он потребовал доложить о ситуации и принятых мерах по обеспечению доступности овощей и фруктов.

По словам Лукашенко, картофеля в стране оказалось недостаточно. Президент выразил недоумение, почему невозможно произвести необходимое количество этого овоща, заложить его на хранение и затем продать населению.

«И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть этот авокадо стоит столько, сколько стоит. Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому. Кто-то это любит из молодежи. Ради Бога. Тогда покупайте. Мое дело — обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы... производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки», — заявил президент.