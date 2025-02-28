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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Не будет больше гей-парадов

16:50 2630

В Будапеште больше не будут проходить ЛГБТ-парады, так как возглавлявший их американский посол покинул страну, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Речь идет о дипломате Дэвиде Прессмане, открытом гее, который покинул Венгрию в январе. Нового посла Штаты пока не назначили.

«Американский посол, который ранее ходил во главе прайда в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и оно не состоится», — рассказал Орбан.

До этого венгерский премьер неоднократно заявлял, что его страна не собирается уступать в вопросах нелегальной миграции и пропаганды ЛГБТ среди детей перед Еврокомиссией. А Прессман, будучи послом, жаловался, что венгерские официальные лица каждый раз пытаются завести с ним разговор на тему ЛГБТ и уходят от обсуждений политики президента России Владимира Путина.

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