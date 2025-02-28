Ругие Мамедовой дали 5 лет и 6 месяцев

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Ругии Мамедовой. Она обвиняется в краже ювелирных изделий на сумму 244 тыс. манатов из дома зампреда Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Амира Ширинбейли.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Тельмана Гусейнова потерпевший Ширинбейли заявил, что Мамедова вернула ему большую часть украденных драгоценностей.

Суд приговорил Ругию Мамедову к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, она была арестована в зале суда.