Анар Алиев осмотрел малые хозяйства в Нафталане

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и глава Исполнительной власти города Нафталана Вугар Новрузов в рамках программы самозанятости осмотрели малые фермерские хозяйства, созданные для жителей Нафталана Гурбанова Ровшана Исмаил оглы и Джугуевой Асуды Муршуд гызы.

Благодаря активам, предоставленным в соответствии с программой самозанятости, Р.Гурбанов открыл «Полиграфические услуги», а А.Джугуева - «Женский салон красоты».

Они поблагодарили главу государства за поддержку, оказываемую безработным и ищущим работу в создании своего малого бизнеса. Отметим, что в Нафталане в рамках программы самозанятости 224 человека открыли малые фермерские хозяйства.

Анар Алиев и Вугар Новрузов также осмотрели Центр реабилитации города Нафталана госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В учреждении, оснащенном современным медицинским и реабилитационным оборудованием, лицам с ограниченными возможностями, проживающим в городе Нафталане и близлежащих районах, оказываются комплексные услуги медицинской, социальной и психологической реабилитации с использованием эффективных физиотерапевтических методов. Здесь также применяются проверенные процедуры лечения нафталанской нефтью.

Были осмотрены условия, созданные в центре, и услуги, предоставляемые лицам с инвалидностью.