Греки закидывают полицейских коктейлями Молотова

В Греции состоялись беспорядки ко второй годовщине катастрофы на железной дороге, унесшей жизни 57 человек.

Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против митингующих. Те в ответ закидывают стражей правопорядка коктейлями Молотова.

Многие недовольны расследованием причин аварии, а родственники погибших считают, что правительство скрывает факты и виновных. В связи с 24-часовой забастовкой работников транспортного сектора в стране полностью прекращено движение пригородных поездов в Афинах, афинские таксисты также присоединились к акции протеста.

28 февраля 2023 года в Фессалии произошло лобовое столкновение междугороднего пассажирского поезда с товарным составом. Погибло 57 человек. Эта катастрофа стала самой смертоносной за всю историю железнодорожного сообщения в Греции.