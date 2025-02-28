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Nar делится опытом со студентами

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17:15 422

Nar, известный своими доступными предложениями в секторе мобильной связи, продолжает проекты, направленные на обучение специалистов в области телекоммуникаций. В связи с этим в Азербайджанском техническом университете (АзТУ) состоялся очередной тренинг на тему «Основы мобильной связи».

В ходе этого тренинга, подготовленного и проведенного техническим персоналом Nar, студенты университета получили знания по таким темам, как эволюция мобильных технологий, структура сети мобильной связи, интернет вещей (IoT), технологии 5-го поколения, структура мобильной связи, беспроводная сеть передачи данных и частотный спектр мобильной связи.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar стремится подготовить местных специалистов в области мобильной связи, сотрудничая с вузами столицы и области, содействуя их успешному трудоустройству после завершения обучения. Участвуя в подобных тренингах, студенты, общаясь с профессиональным техническим персоналом Nar, получают не только теоретические знания, но и разбираются в тонкостях своей будущей карьеры.

Более подробную информацию об образовательных социальных проектах Nar можно найти на официальном сайте nar.az.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 6 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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