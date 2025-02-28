USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Новость дня
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

На российских стройках появятся индийцы

17:29 1057

Главным поставщиком рабочей силы на российские стройки может стать Индия в ближайшие годы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение управляющего директора и сооснователя компании Intrud Дмитрия Лапшинова.

Эксперт считает, что индийские рабочие могут заменить мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Лапшинов отметил, что в последнее время для узбеков привлекательность российского рынка снизилась, поскольку в их родной стране активно развивается экономика и строительство.

«В Кыргызстане случился строительный бум, а с привлечением граждан Таджикистана в России имеются сложности со стороны силовых структур», - отметил он.

В конце января сообщалось, что в Петербурге в отделы полиции после рейдов по стройкам доставили более 100 мигрантов.

МИД Азербайджана заявляет...
МИД Азербайджана заявляет...
18:35 1083
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части детективная история
14:23 6769
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой наш комментарий
12:02 5066
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
15:57 2053
Задержали Фатиму Мовламлы
Задержали Фатиму Мовламлы
15:38 4327
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы видео
15:12 3893
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
14:54 2824
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
14:33 1978
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
14:15 3487
Трамп перекрыл кислород Мадуро
Трамп перекрыл кислород Мадуро наша корреспонденция
10:36 4218
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном новый поворот
13:28 3586

ЭТО ВАЖНО

МИД Азербайджана заявляет...
МИД Азербайджана заявляет...
18:35 1083
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части детективная история
14:23 6769
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой наш комментарий
12:02 5066
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
15:57 2053
Задержали Фатиму Мовламлы
Задержали Фатиму Мовламлы
15:38 4327
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы видео
15:12 3893
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
14:54 2824
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
14:33 1978
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
14:15 3487
Трамп перекрыл кислород Мадуро
Трамп перекрыл кислород Мадуро наша корреспонденция
10:36 4218
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном новый поворот
13:28 3586
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться