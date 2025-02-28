На российских стройках появятся индийцы

Главным поставщиком рабочей силы на российские стройки может стать Индия в ближайшие годы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение управляющего директора и сооснователя компании Intrud Дмитрия Лапшинова.

Эксперт считает, что индийские рабочие могут заменить мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Лапшинов отметил, что в последнее время для узбеков привлекательность российского рынка снизилась, поскольку в их родной стране активно развивается экономика и строительство.

«В Кыргызстане случился строительный бум, а с привлечением граждан Таджикистана в России имеются сложности со стороны силовых структур», - отметил он.

В конце января сообщалось, что в Петербурге в отделы полиции после рейдов по стройкам доставили более 100 мигрантов.