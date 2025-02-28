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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Немцы не дождутся российского газа

17:39 1053

Немецкая промышленность начинает призывать к возвращению российского газа, пишет Bloomberg.

Издание пишет, что некоторые немецкие предприятия на востоке страны уже строят планы на тот момент, когда российский газ вернется в Европу, воодушевленные усилиями президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

«Если мы сможем достичь мира и построить долгосрочное доверие к тому, что Россия не угрожает Европе, мы должны быть открыты для обсуждения будущих поставок российского газа… Я считаю, что было бы неправильно навсегда исключить возобновление поставок газа», — сказал немецкий политик Свен Шульце.

Bloomberg сообщает, что восстановить потоки не так просто, как кажется. Крупнейшие и старейшие европейские покупатели ПАО «Газпром» уже разорвали связи с Москвой. Немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG расторгли контракты. Заключение любого мирного соглашения может занять несколько месяцев, после чего последуют потенциально длительные обсуждения между «Газпромом».

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