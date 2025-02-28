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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Вашингтон дал добро Дарчиеву

17:41 1378

Москва получила официальную ноту с агреманом на назначение новым послом России в США Александра Дарчиева, сообщили в МИД РФ.

В сообщении уточняется, что нота была вручена Дарчиеву во время консультаций дипломатических делегаций РФ и США в Стамбуле.

В ведомстве пояснили, что отъезд Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Отметим, что Александр Дарчиев с января 2021 года был директором Департамента Северной Америки МИД РФ.

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