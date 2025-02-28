Вашингтон дал добро Дарчиеву

Москва получила официальную ноту с агреманом на назначение новым послом России в США Александра Дарчиева, сообщили в МИД РФ.

В сообщении уточняется, что нота была вручена Дарчиеву во время консультаций дипломатических делегаций РФ и США в Стамбуле.

В ведомстве пояснили, что отъезд Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Отметим, что Александр Дарчиев с января 2021 года был директором Департамента Северной Америки МИД РФ.