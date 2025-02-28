Почему срубили свыше 1600 деревьев в Баку?

В связи со строительством новой автомагистрали в Баку планируется пересадить 1650 деревьев, включая 491 кустарник и саженец. Данный процесс касается тех участков, примыкающих к новой автомобильной дороге от улицы Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова. Строительство дороги уже началось.

На опубликованных в социальных сетях изображениях видно, что некоторые деревья были срублены и перевезены грузовиками. Среди срубленных есть большие и здоровые деревья.

Ранее председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров заявлял, что деревья могут быть пересажены, напоминает haqqin.az.

«Деревья будут перемещены, и при предоставлении им агротехнического ухода они смогут продолжать свое биологическое развитие», — отметил Ганбаров. В первоначальном заявлении о вырубке некоторых деревьев не упоминалось. Известно лишь, что планировалось перенести 586 деревьев с двухкилометрового участка от станции метро «Улдуз» до рынка «Кешля», 74 — с территории Академии СГБ, 170 — с территории ресторана перед рынком «Кешля» и 820 деревьев — с улицы Алияра Алиева до начала улицы Гасана Алиева. После завершения строительства дороги предусмотрено озеленение территории.

В совместном отчете Государственного агентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов и Союза озеленяющих хозяйств города Баку говорится, что в соответствии с «Государственной программой по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы» строительство новой дороги проводится поэтапно.

Участок от улицы Академика Гасана Алиева – станции метро «Кероглу» до улицы Академика Гасана Алиева – улицы Музаффара Нариманова переносится с учетом снижения загруженности дорог и обеспечения безопасности движения.

Учитывая важность проекта и необходимость предотвращения пробок, деревья, растущие в районе рынка «Кешла», были подрезаны и пересажены Бакинской городской ассоциацией озеленения в соответствии с агротехническими нормами. Деревья, признанные биологически неразвитыми, были удалены на основании заключения компетентных учреждений.