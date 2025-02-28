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Банк по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов

18:02 1564

Американский банк Citigroup случайно зачислил на счет клиента 81 триллион долларов, пишет Financial Times. Перевести нужно было лишь 280 долларов.

Издание отмечает, что перевод пропустили сотрудник отдела платежей и проверяющий, обязанностью которого является анализировать транзакции до того, как они будут одобрены для обработки.

Ошибочный перевод произошел в апреле прошлого года, но о нем стало известно только сейчас — благодаря внутреннему отчету о событии, который получили журналисты газеты. При этом, отмечает издание, ни сотрудник, совершавший платеж, ни второе должностное лицо, которое должно было проверять транзакции, ошибку не заметили. Подозрительный платеж обнаружил лишь третий сотрудник банка через полтора часа после обработки транзакции, спустя еще несколько часов перевод отменили.

В Citigroup объявили, что ошибку удалось вычислить благодаря внутрибанковским процедурам, подчеркнув, что они не позволили бы средствам покинуть банк.

Источники FT рассказали, что произошедшее «связано с ошибкой ввода и резервной системой с громоздким пользовательским интерфейсом».

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