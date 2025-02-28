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Армия Израиля признает свои ошибки

18:14 734

Армия обороны Израиля опубликовала первый официальный отчет об ошибках, допущенных в преддверии 7 октября 2023 года и во время отражения атаки боевиков движения ХАМАС.

Как сообщает BBC, в отчете делается вывод, что ЦАХАЛ «не справился со своей задачей по защите мирного населения», что привело к катастрофической гибели около 1200 израильтян, около 5000 боевиков из ХАМАС и других палестинских группировок ворвались в Израиль, захватив 251 заложника.

В 19-страничном документе ЦАХАЛ признает, что намерения ХАМАС были оценены неправильно, как и боевые возможности движения.

Указывается, что израильские военные воспринимали сектор Газа как второстепенную угрозу безопасности, уделяя основное внимание угрозе со стороны Ирана и «Хезболлы». Предполагалось, что ХАМАС «не заинтересован в полномасштабной войне и не готовится к ней».

За несколько месяцев до 7 октября управление военной разведки Израиля начало пересматривать эту оценку, но до руководства ведомства эти данные не успели дойти. За это время «значительно увеличился разрыв между оценками спецслужб относительно ХАМАС и реальностью». 7 октября ВВС Израиля было «трудно разобраться, где израильские военные, где мирные жители, где террористы». Из-за сумятицы зачастую раненых солдат эвакуировали быстрее, чем мирных жителей. Ответственность за ошибки и просчеты взял на себя начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Ха-Леви, который в конце января ушел в отставку.

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