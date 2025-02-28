Армия Израиля признает свои ошибки

Армия обороны Израиля опубликовала первый официальный отчет об ошибках, допущенных в преддверии 7 октября 2023 года и во время отражения атаки боевиков движения ХАМАС.

Как сообщает BBC, в отчете делается вывод, что ЦАХАЛ «не справился со своей задачей по защите мирного населения», что привело к катастрофической гибели около 1200 израильтян, около 5000 боевиков из ХАМАС и других палестинских группировок ворвались в Израиль, захватив 251 заложника.