Кямаледдин Гейдаров принял жителей Ленкорани и Астары
18:20 255
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провел прием граждан в городе Ленкорань.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, министр 28 февраля принял жителей Ленкоранского и Астаринского районов в здании Южного регионального центра министерства в городе Ленкорань.
Большинство обращений граждан были решены на месте, руководителям соответствующих структур МЧС поручили своевременно принять необходимые меры в соответствии с законодательством.
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