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Кямаледдин Гейдаров принял жителей Ленкорани и Астары

18:20 255

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провел прием граждан в городе Ленкорань.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, министр 28 февраля принял жителей Ленкоранского и Астаринского районов в здании Южного регионального центра министерства в городе Ленкорань.

Большинство обращений граждан были решены на месте, руководителям соответствующих структур МЧС поручили своевременно принять необходимые меры в соответствии с законодательством.

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