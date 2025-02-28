МИД Азербайджана заявляет...

Азербайджан осуждает и отвергает заявление Министерства иностранных дел Армении от 28 февраля, в котором содержатся необоснованные обвинения в якобы жестоком обращении с армянскими заключенными и лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, а также относительно судебного процесса над ними.

Отмечается, что лидеры сепаратистов и другие задержанные лица армянского происхождения либо обвиняются в военных преступлениях, этнических чистках, военной агрессии, пытках и других тяжких преступлениях, либо уже осуждены за эти преступления: «Согласно Женевским конвенциям, а также в целом международному и национальному законодательству, Азербайджан имеет права и обязанности по расследованию и судебному рассмотрению подобных преступлений. Подобные аресты имеют под собой полную правовую основу и не ущемляют права задержанных. Даже если предположить, что задержанные являются военнопленными, III Женевская конвенция допускает возможность содержания под стражей военнопленных, подвергаемых уголовному преследованию за совершение преступления, по которому им могут быть предъявлены обвинения, до тех пор, пока судебный процесс, подобный этому, не будет завершен, а при необходимости и до завершения отбывания наказания».

«Все права и обязанности обвиняемых должным образом обеспечены и разъяснены, весь судебный процесс и показания зафиксированы. Заявления о жестоком обращении с заключенными в Азербайджане были изучены в независимом порядке, и эти утверждения ложные. Имели место регулярные визиты представителей Международного комитета Красного Креста, а также телефонная и видеосвязь с членами семьи – в последний раз такая встреча была организована в феврале.

После войны 2020 года Азербайджан в качестве гуманитарного жеста и в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву освободил и репатриировал более 200 армян, имевших статус военнопленных или считавшихся удерживаемыми лицами. Тем не менее, после того как Азербайджан вернул их Армении, некоторые из этих лиц были арестованы армянскими властями и допрошены. Также хотели бы напомнить МИД Армении, что после проведенных в 2023 году антитеррористических мероприятий Азербайджан также сделал большой жест, позволив армянским незаконным вооруженным формированиям в составе более 10 тысяч лиц сложить оружие и покинуть азербайджанские территории.

В отличие от Азербайджана, Армения не инициировала никаких расследований случаев унижающего достоинство обращения с азербайджанскими военнопленными и арестованными гражданскими лицами, не сотрудничала в предоставлении информации о местонахождении 4000 пропавших без вести азербайджанцев. По свидетельствам очевидцев и многочисленным фактам, все азербайджанские военнопленные подвергались пыткам и жестокому обращению, содержались в унижающих достоинство условиях, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года».

В комментарии МИД Азербайджана отмечается, что «очевидно, что такое заявление Армении демонстрирует, насколько политическое руководство этой страны обеспокоено судебным процессом над обвиняемыми в военных преступлений лицами, которых оно в свое время открыто поддерживало ради продолжения агрессивной политики в отношении Азербайджана. Государственная ответственность Армении как страны-оккупанта и агрессора и ряд ее противоправных деяний – неоспоримый факт. Таким образом, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих деяниях, является правомерным процессом, который не может быть подорван политическими манипуляциями.

Армения по сей день, вместо того чтобы приветствовать судебный процесс над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, называет этот суд «инсценировкой»… В этот критический момент азербайджанская сторона ждет, что армянская сторона воздержится от необоснованных заявлений, наносящих ущерб мирным усилиям в регионе, в том числе касающихся привлечения к ответственности лиц, совершивших военные преступления», - сказал А.Гаджизаде.