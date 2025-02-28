USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Новость дня
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

МИД Азербайджана заявляет...

18:35 1101

Азербайджан осуждает и отвергает заявление Министерства иностранных дел Армении от 28 февраля, в котором содержатся необоснованные обвинения в якобы жестоком обращении с армянскими заключенными и лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, а также относительно судебного процесса над ними.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Отмечается, что лидеры сепаратистов и другие задержанные лица армянского происхождения либо обвиняются в военных преступлениях, этнических чистках, военной агрессии, пытках и других тяжких преступлениях, либо уже осуждены за эти преступления: «Согласно Женевским конвенциям, а также в целом международному и национальному законодательству, Азербайджан имеет права и обязанности по расследованию и судебному рассмотрению подобных преступлений. Подобные аресты имеют под собой полную правовую основу и не ущемляют права задержанных. Даже если предположить, что задержанные являются военнопленными, III Женевская конвенция допускает возможность содержания под стражей военнопленных, подвергаемых уголовному преследованию за совершение преступления, по которому им могут быть предъявлены обвинения, до тех пор, пока судебный процесс, подобный этому, не будет завершен, а при необходимости и до завершения отбывания наказания».

«Все права и обязанности обвиняемых должным образом обеспечены и разъяснены, весь судебный процесс и показания зафиксированы. Заявления о жестоком обращении с заключенными в Азербайджане были изучены в независимом порядке, и эти утверждения ложные. Имели место регулярные визиты представителей Международного комитета Красного Креста, а также телефонная и видеосвязь с членами семьи – в последний раз такая встреча была организована в феврале.

После войны 2020 года Азербайджан в качестве гуманитарного жеста и в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву освободил и репатриировал более 200 армян, имевших статус военнопленных или считавшихся удерживаемыми лицами. Тем не менее, после того как Азербайджан вернул их Армении, некоторые из этих лиц были арестованы армянскими властями и допрошены. Также хотели бы напомнить МИД Армении, что после проведенных в 2023 году антитеррористических мероприятий Азербайджан также сделал большой жест, позволив армянским незаконным вооруженным формированиям в составе более 10 тысяч лиц сложить оружие и покинуть азербайджанские территории.

В отличие от Азербайджана, Армения не инициировала никаких расследований случаев унижающего достоинство обращения с азербайджанскими военнопленными и арестованными гражданскими лицами, не сотрудничала в предоставлении информации о местонахождении 4000 пропавших без вести азербайджанцев. По свидетельствам очевидцев и многочисленным фактам, все азербайджанские военнопленные подвергались пыткам и жестокому обращению, содержались в унижающих достоинство условиях, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года».

В комментарии МИД Азербайджана отмечается, что «очевидно, что такое заявление Армении демонстрирует, насколько политическое руководство этой страны обеспокоено судебным процессом над обвиняемыми в военных преступлений лицами, которых оно в свое время открыто поддерживало ради продолжения агрессивной политики в отношении Азербайджана. Государственная ответственность Армении как страны-оккупанта и агрессора и ряд ее противоправных деяний – неоспоримый факт. Таким образом, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих деяниях, является правомерным процессом, который не может быть подорван политическими манипуляциями.

Армения по сей день, вместо того чтобы приветствовать судебный процесс над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, называет этот суд «инсценировкой»… В этот критический момент азербайджанская сторона ждет, что армянская сторона воздержится от необоснованных заявлений, наносящих ущерб мирным усилиям в регионе, в том числе касающихся привлечения к ответственности лиц, совершивших военные преступления», - сказал А.Гаджизаде.

МИД Азербайджана заявляет...
МИД Азербайджана заявляет...
18:35 1102
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части детективная история
14:23 6775
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой наш комментарий
12:02 5072
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
15:57 2057
Задержали Фатиму Мовламлы
Задержали Фатиму Мовламлы
15:38 4335
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы видео
15:12 3899
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
14:54 2830
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
14:33 1979
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
14:15 3501
Трамп перекрыл кислород Мадуро
Трамп перекрыл кислород Мадуро наша корреспонденция
10:36 4219
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном новый поворот
13:28 3588

ЭТО ВАЖНО

МИД Азербайджана заявляет...
МИД Азербайджана заявляет...
18:35 1102
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части
Гусейнов расстрелял бывшую жену, отправился на «СВО» и через несколько дней сбежал из военной части детективная история
14:23 6775
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой наш комментарий
12:02 5072
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
Американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию
15:57 2057
Задержали Фатиму Мовламлы
Задержали Фатиму Мовламлы
15:38 4335
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы
Украинцы уничтожили термобарические боеприпасы видео
15:12 3899
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
Фидан: «Турция одной из первых признала Израиль»
14:54 2830
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
Подчинятся ли боевики РПК заявлению Оджалана?
14:33 1979
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
ЗАО Baku Steel Company провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией
14:15 3501
Трамп перекрыл кислород Мадуро
Трамп перекрыл кислород Мадуро наша корреспонденция
10:36 4219
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном
Турция с Евросоюзом… А США с Путиным и Ыном новый поворот
13:28 3588
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться