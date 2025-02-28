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Trendyol представляет домашнюю коллекцию для азербайджанских пользователей

18:39 329

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире - Trendyol продолжает расширять ассортимент товаров, поставляемых в Азербайджан, представляя собственную коллекцию товаров для дома.

Новая коллекция Trendyol Collection Home, представленная в Азербайджане и других странах, дополняет растущую категорию товаров для дома, предлагая широкий ассортимент, включая комплекты постельного белья, аксессуары для ванной, полотенца, скатерти и декоративные подушки.

Изделия домашнего текстиля, произведенные в Турции, изготовлены из 100% хлопка или смеси хлопка с полиэстером.

В преддверии праздника Новруз азербайджанские пользователи Trendyol могут выбрать из 33 000 наименований домашнего текстиля и предметов быта, представленных в почти 100 категориях.

На платформе Trendyol доступны товары более чем в 1 500 категориях — от текстиля и электроники до детского питания и предметов декора.

В настоящее время Trendyol обслуживает более 2 миллионов клиентов в Азербайджане.

За последние два года приложение Trendyol стало самым скачиваемым мобильным приложением в Азербайджане.

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