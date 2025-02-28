Китайский министр пропал

Цзинь Чжуанлун курировал развитие искусственного интеллекта и производство полупроводников. Министр с конца декабря не посещал важные правительственные собрания, хотя до этого почти через день проводил встречи, выступал на конференциях или совершал поездки с премьер-министром Ли Цяном. В ноябре Цзинь Чжуанлун встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком, призвав компанию больше инвестировать в инновации в Китае.

Министр промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун, который сыграл ключевую роль в стремлении КНР стать технологической сверхдержавой, в течение двух месяцев не появлялся на публике, сообщает Financial Times.

South China Morning Post пишет, что министра отстранили от должности, а ведомством вместо него руководит Ли Лэчэн, бывший губернатор провинции Ляонин. Имя Цзинь Чжуанлуна также убрали из списка высокопоставленных сотрудников на сайте министерства.

Четыре источника FT предположили, что Цзинь Чжуанлун стал фигурантом дела о взяточничестве.

Цзинь Чжуанлун — эксперт по аэрокосмической технике, специализирующийся на проектировании крылатых ракет. В 1986 году окончил Пекинский университет авиации и космонавтики, а три года спустя получил степень магистра в Шанхайской академии космических технологий. Работал в Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, а также в Центральной комиссии по интегрированному военно-гражданскому развитию, которую возглавляет китайский лидер Си Цзиньпин.

В течение пяти лет Цзинь Чжуанлун был председателем совета директоров госкомпании по производству авиакосмической техники Comac. На этом посту он, как считается, руководил разработкой первого пассажирского самолета китайского производства C919. В 2022 году Цзинь сменил на посту министра промышленности Сяо Яцина, которого обвинили во взяточничестве.