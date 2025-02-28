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Иран обещает «сюрприз на Новруз». В небе страны могут столкнуться F-35 и Су-35

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
19:14 3373

СМИ чуть ли не ежедневно публикуют сообщения из различных источников о том, что Израиль в ближайшее время, возможно, даже в ближайшие месяцы, нанесет авиаудары по ядерным объектам Ирана. Если учитывать, что президент США Дональд Трамп, едва вступив в должность, подписал указ, предусматривающий оказание максимального давления на Исламскую Республику, позиции Тегерана ослабли из-за событий в Ливане и Сирии, а израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху открыто говорит о планах «перекроить» Ближний Восток, такие сообщения выглядят вполне обоснованно.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в недавнем интервью изданию Politico заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия, и для предотвращения этого может не остаться иного выхода, кроме как военного удара.

Американская разведка утверждает, что Израиль планирует нанести удары по ядерным объектам Ирана в первой половине 2025 года.

По словам Саара, Иран уже обогатил достаточное количество урана для создания «нескольких бомб»: время не ждет. «Я считаю, что для остановки ядерной программы Ирана, прежде чем она превратится в оружие, необходимо рассмотреть надежный военный вариант», — сказал он в статье, опубликованной в среду, 26 февраля.

В тот же день The Washington Post сообщила, что разведывательные отчеты США, подготовленные в последние месяцы президентства Джо Байдена и в начале срока Дональда Трампа, предупреждали о возможном израильском нападении на Иран. В этих отчетах утверждается, что Израиль планирует нанести удары по ядерным объектам в Фордо и Натанзе в первой половине 2025 года. По данным издания, Разведывательное управление Объединенного комитета начальников штабов США и Разведывательное управление Министерства обороны США указывают на вероятность того, что Израиль обратится за поддержкой Вашингтона, включая дозаправку в воздухе и разведывательную помощь.

Пока Израиль при поддержке США готовится к авиаударам по иранским ядерным объектам, Тегеран также принимает ответные меры, пытаясь усилить их противовоздушную оборону. Однако, по мнению военных аналитиков, ПВО Ирана остается слабым звеном: у нее мало шансов отразить атаки израильской авиации. Особенно с учетом того, что страна не располагает современными истребителями, которые являются ключевым элементом эффективной системы противовоздушной обороны.

ПВО остается слабым звеном Ирана

Тем не менее, в Тегеране обещают «сюрприз»: согласно информации, распространяемой в интернете, Иран готовится представить свои первые истребители Су-35 19 марта, в день празднования Новруза. Сообщения о передаче России данных самолетов Ирану появились еще в конце прошлого года. Один из германских источников утверждал, что российский военно-транспортный самолет уже доставил первую партию этих машин в Иран. Однако официальные источники в Москве и Тегеране никак не прокомментировали эти сообщения.

Telegram-канал Defender IRAN опубликовал размытое фото самолета, похожего на Су-35, сопроводив его подписью: «Похоже, нас действительно ждет сюрприз 19 марта!».

В Иране 19 марта отмечается начало нового года по персидскому календарю и праздник Новруз, одно из главных национальных торжеств страны. Как отмечает BulgarianMilitary.com, исторически Тегеран использовал подобные моменты для демонстрации силы. Так, в 2019 году презентация системы ПВО Bavar-373 была приурочена к национальным памятным датам.

Иран готовится представить свои первые истребители Су-35 в день празднования Новруза

Издание подчеркивает, что если Су-35 действительно поступят на вооружение Ирана, это может изменить как оборонительные, так и наступательные возможности страны, особенно в стратегически важных районах. Российские военные аналитики, на которых ссылаются недавние военные блоги, предполагают, что первый самолет — будь то единственный экземпляр или часть небольшой партии — может быть размещен на авиабазе Хамадан на западе Ирана или неподалеку от Бендер-Аббаса на побережье Персидского залива.

Последний вариант выглядит особенно вероятным, поскольку Бендер-Аббас — один из крупнейших портовых городов Ирана, ключевой узел инфраструктуры экспорта нефти. Здесь расположены нефтеперерабатывающие заводы и терминалы, через которые проходит большая часть иранских нефтепродуктов. Город является не только экономическим центром, но и потенциальной целью для противников Тегерана, в частности Израиля, который давно рассматривает иранский энергетический сектор как уязвимое место в возможном конфликте.

Размещение передового истребителя, такого как Су-35, в Бендер-Аббасе может стать сигналом о намерении Тегерана защитить этот стратегический объект от возможных угроз — от израильских F-35 до поддерживаемых США сил стран Персидского залива. Кроме того, появление Су-35 в регионе способно усилить влияние Ирана в Ормузском проливе, через который осуществляется значительная часть мировых нефтяных поставок.

Защитят ли Су-35 стратегические объекты Ирана от израильских F-35?

Су-35 сам по себе значительно расширяет возможности ВВС Ирана, чей авиапарк долгие годы сдерживался санкциями и устаревшим оборудованием. Этот двухмоторный, сверхманевренный истребитель, разработанный российским конструкторским бюро Сухого, оснащен силовой установкой с вектором тяги на базе двух двигателей Сатурн АЛ-41Ф1С, что позволяет ему развивать скорость до 2,25 Маха и преодолевать более 2200 миль с внешними топливными баками.

Вооружение включает 30-миллиметровую пушку ГШ-30-1 с боезапасом 150 снарядов, а также 12 точек подвески, способных нести до 17 600 фунтов боеприпасов. В их числе ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 и Р-73 для воздушных боев, противокорабельные ракеты Х-31 для морских ударов и управляемые бомбы КАБ-500 для точных атак на наземные цели. Радиоэлектронные средства противодействия, включая постановщики помех на законцовках крыла и инфракрасную систему предупреждения о ракетном нападении, повышают выживаемость самолета в бою.

Предполагается, что Россия передала Ирану Су-35, собранные по заказу Египта. В 2018 году Каир подписал контракт с Москвой на покупку 24 таких истребителей, однако в 2020 году под давлением США отказался от сделки. Спутниковые снимки 2022 года показали, что самолеты находились на хранении на российском заводе в Комсомольске-на-Амуре. Оборонные источники предполагают, что Москва могла направить их в Иран. Если это так, Тегеран, вероятно, приобрел их со скидкой — возможно, в рамках более широкой сделки, включавшей комплексы С-400. Однако никаких официальных подтверждений этому пока нет.

Появление Су-35 в регионе способно усилить влияние Ирана в Ормузском проливе

Иранские военные, не вдаваясь в подробности, подчеркивают значимость Су-35. Командующий ВВС Исламской Республики бригадный генерал Хамид Вахеди в 2024 году заявил: «Новые истребители перенесут наши возможности в XXI век, гарантируя, что мы сможем защитить наше небо от любого агрессора».

Как отмечает BulgarianMilitary.com, несколько Су-35, конечно, не смогут сравниться с более чем 400 современными боевыми самолетами Израиля или авианосцами Пятого флота США. Однако их появление осложнит стратегическое планирование противника, особенно в сочетании с растущим арсеналом иранских беспилотников и ракет.

Размещение Су-35 вблизи Бендер-Аббаса может стать фактором сдерживания возможных ударов по нефтяным объектам, тогда как их базирование в Хамадане создаст угрозу американским силам в Ираке.

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