Иран обещает «сюрприз на Новруз». В небе страны могут столкнуться F-35 и Су-35

СМИ чуть ли не ежедневно публикуют сообщения из различных источников о том, что Израиль в ближайшее время, возможно, даже в ближайшие месяцы, нанесет авиаудары по ядерным объектам Ирана. Если учитывать, что президент США Дональд Трамп, едва вступив в должность, подписал указ, предусматривающий оказание максимального давления на Исламскую Республику, позиции Тегерана ослабли из-за событий в Ливане и Сирии, а израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху открыто говорит о планах «перекроить» Ближний Восток, такие сообщения выглядят вполне обоснованно. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в недавнем интервью изданию Politico заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия, и для предотвращения этого может не остаться иного выхода, кроме как военного удара.

По словам Саара, Иран уже обогатил достаточное количество урана для создания «нескольких бомб»: время не ждет. «Я считаю, что для остановки ядерной программы Ирана, прежде чем она превратится в оружие, необходимо рассмотреть надежный военный вариант», — сказал он в статье, опубликованной в среду, 26 февраля. В тот же день The Washington Post сообщила, что разведывательные отчеты США, подготовленные в последние месяцы президентства Джо Байдена и в начале срока Дональда Трампа, предупреждали о возможном израильском нападении на Иран. В этих отчетах утверждается, что Израиль планирует нанести удары по ядерным объектам в Фордо и Натанзе в первой половине 2025 года. По данным издания, Разведывательное управление Объединенного комитета начальников штабов США и Разведывательное управление Министерства обороны США указывают на вероятность того, что Израиль обратится за поддержкой Вашингтона, включая дозаправку в воздухе и разведывательную помощь. Пока Израиль при поддержке США готовится к авиаударам по иранским ядерным объектам, Тегеран также принимает ответные меры, пытаясь усилить их противовоздушную оборону. Однако, по мнению военных аналитиков, ПВО Ирана остается слабым звеном: у нее мало шансов отразить атаки израильской авиации. Особенно с учетом того, что страна не располагает современными истребителями, которые являются ключевым элементом эффективной системы противовоздушной обороны.

Тем не менее, в Тегеране обещают «сюрприз»: согласно информации, распространяемой в интернете, Иран готовится представить свои первые истребители Су-35 19 марта, в день празднования Новруза. Сообщения о передаче России данных самолетов Ирану появились еще в конце прошлого года. Один из германских источников утверждал, что российский военно-транспортный самолет уже доставил первую партию этих машин в Иран. Однако официальные источники в Москве и Тегеране никак не прокомментировали эти сообщения. Telegram-канал Defender IRAN опубликовал размытое фото самолета, похожего на Су-35, сопроводив его подписью: «Похоже, нас действительно ждет сюрприз 19 марта!». В Иране 19 марта отмечается начало нового года по персидскому календарю и праздник Новруз, одно из главных национальных торжеств страны. Как отмечает BulgarianMilitary.com, исторически Тегеран использовал подобные моменты для демонстрации силы. Так, в 2019 году презентация системы ПВО Bavar-373 была приурочена к национальным памятным датам.

Издание подчеркивает, что если Су-35 действительно поступят на вооружение Ирана, это может изменить как оборонительные, так и наступательные возможности страны, особенно в стратегически важных районах. Российские военные аналитики, на которых ссылаются недавние военные блоги, предполагают, что первый самолет — будь то единственный экземпляр или часть небольшой партии — может быть размещен на авиабазе Хамадан на западе Ирана или неподалеку от Бендер-Аббаса на побережье Персидского залива. Последний вариант выглядит особенно вероятным, поскольку Бендер-Аббас — один из крупнейших портовых городов Ирана, ключевой узел инфраструктуры экспорта нефти. Здесь расположены нефтеперерабатывающие заводы и терминалы, через которые проходит большая часть иранских нефтепродуктов. Город является не только экономическим центром, но и потенциальной целью для противников Тегерана, в частности Израиля, который давно рассматривает иранский энергетический сектор как уязвимое место в возможном конфликте. Размещение передового истребителя, такого как Су-35, в Бендер-Аббасе может стать сигналом о намерении Тегерана защитить этот стратегический объект от возможных угроз — от израильских F-35 до поддерживаемых США сил стран Персидского залива. Кроме того, появление Су-35 в регионе способно усилить влияние Ирана в Ормузском проливе, через который осуществляется значительная часть мировых нефтяных поставок.

Су-35 сам по себе значительно расширяет возможности ВВС Ирана, чей авиапарк долгие годы сдерживался санкциями и устаревшим оборудованием. Этот двухмоторный, сверхманевренный истребитель, разработанный российским конструкторским бюро Сухого, оснащен силовой установкой с вектором тяги на базе двух двигателей Сатурн АЛ-41Ф1С, что позволяет ему развивать скорость до 2,25 Маха и преодолевать более 2200 миль с внешними топливными баками. Вооружение включает 30-миллиметровую пушку ГШ-30-1 с боезапасом 150 снарядов, а также 12 точек подвески, способных нести до 17 600 фунтов боеприпасов. В их числе ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 и Р-73 для воздушных боев, противокорабельные ракеты Х-31 для морских ударов и управляемые бомбы КАБ-500 для точных атак на наземные цели. Радиоэлектронные средства противодействия, включая постановщики помех на законцовках крыла и инфракрасную систему предупреждения о ракетном нападении, повышают выживаемость самолета в бою. Предполагается, что Россия передала Ирану Су-35, собранные по заказу Египта. В 2018 году Каир подписал контракт с Москвой на покупку 24 таких истребителей, однако в 2020 году под давлением США отказался от сделки. Спутниковые снимки 2022 года показали, что самолеты находились на хранении на российском заводе в Комсомольске-на-Амуре. Оборонные источники предполагают, что Москва могла направить их в Иран. Если это так, Тегеран, вероятно, приобрел их со скидкой — возможно, в рамках более широкой сделки, включавшей комплексы С-400. Однако никаких официальных подтверждений этому пока нет.