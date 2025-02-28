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Трамп впервые в истории США введет официальный язык

19:37 2078

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о признании английского официальным языком страны, что станет прецедентом в американской истории.

Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США.

«В пояснительной записке к указу говорилось, что целью превращения английского языка в национальный является содействие единству, повышение эффективности работы правительства и обеспечение гражданской активности»,— отмечается в публикации WSJ.

Как пишет издание, указ отменит выданный экс-президентом Биллом Клинтоном федеральный мандат. Он накладывает обязательства на агентства и других получателей федерального финансирования по оказанию помощи с переводом людям, которые не говорят по-английски. При этом агентства по-прежнему смогут предоставлять документы и услуги на языках, отличных от английского, уточняется в документе.

С момента образования США у них никогда не было государственного языка на федеральном уровне. При этом на уровне многих штатов официальные языки утверждены и по большей части им является английский. Кроме того, на Гавайских островах вторым официальным закреплен гавайский, на Аляске — языки коренных народов, в Южной Дакоте — индейский язык сиу.

В ходе президентской кампании Дональд Трамп выражал обеспокоенность тем, что студенты-мигранты, которые не говорят по-английски, не могут общаться в классах. Американский лидер неоднократно высказывался в поддержку английского языка и утверждал, что жители США должны говорить именно на нем. Администрация Дональда Трампа заблокировала испаноязычную версию веб-сайта Белого дома.

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