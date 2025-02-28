Польша не выполнит просьбу Украины

Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский, который совершает визит в Японию.

Польша не будет направлять в Украину своих военнослужащих в рамках миротворческого контингента даже в том случае, если конфликт будет урегулирован и украинская сторона запросит миротворческую миссию.

В ходе разговора с японским общественным телевидением (NHK) главой польской дипломатии сказано следующее: «Важнейшей задачей для нас является защита границ с Россией и Беларусью».

Вместе с тем Сикорским заявлено, что Польша продолжит оставаться «базой логистической поддержки для тех стран, которые захотят направить военнослужащих в Украину». Он сделал добавление, что Варшавой будут предоставлены для этих целей, в частности, аэродромы и железнодорожная инфраструктура.

Министр также выразил мнение, что «переговоры о прекращении огня [в Украине] будут намного сложнее, чем полагают некоторые».