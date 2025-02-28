У WhatsApp массовый сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Более половины пользователей Downdetector (52%) пожаловались на сложности с отправкой сообщений, еще 37% сообщили о проблемах с подключением к серверу. 11% рассказали о неполадках в работе приложения.

В работе других сервисов Meta проблем не наблюдается, следует из статистики Downdetector.