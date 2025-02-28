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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

У WhatsApp массовый сбой

20:31 918

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Более половины пользователей Downdetector (52%) пожаловались на сложности с отправкой сообщений, еще 37% сообщили о проблемах с подключением к серверу. 11% рассказали о неполадках в работе приложения.

В работе других сервисов Meta проблем не наблюдается, следует из статистики Downdetector.

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