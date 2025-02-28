Евросоюз предложил Индии «крупнейшую в мире сделку»

Евросоюз и Индия договорились завершить в этом году длящиеся уже 18 лет переговоры о создании зоны свободной торговли.

Как сообщает The Moscow Times, к скорейшему достижению договоренности их подтолкнули не только развязанные Дональдом Трампом торговые войны, но и стремление ЕС ограничить реэкспорт в Россию запрещенной продукции.

О договоренности объявили в пятницу в Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией станет крупнейшей сделкой такого рода в мире, – сказала фон дер Ляйен. – Вы можете рассчитывать на мою полную приверженность тому, что мы сможем его реализовать».

ЕС заинтересован в ужесточении санкций против России, и фон дер Ляйен обсудит с Моди вопрос об их реализации, сообщил журналистам накануне ее визита чиновник ЕС.

В апреле и мае 2024 г. индийские поставки в Россию таких запрещенных товаров, как чипы, микросхемы, станки, превысили $60 млн в месяц, вдвое увеличившись по сравнению с первыми месяцами года, и подскочили до $95 млн в июле, сообщал Bloomberg. По объему экспорта таких товаров Индию опережал только Китай.