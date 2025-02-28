Трамп о переговорах Зеленского и Путина: «Они друг другу не нравятся...»

Президент США Дональд Трамп считает, что встреча между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не сможет получиться «полюбовной».

«Они друг другу не нравятся. Я могу вам об этом сказать. Это не может быть полюбовная такая встреча. Так сложились обстоятельства», - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Зеленским в Белом доме в пятницу, отвечая на вопрос о возможности такой встречи. Его цитирует Интерфакс-Украина.

Зеленский в свою очередь отметил важность украинско-российских переговоров, в которых важно участие также США и Европы: «Это не война между США и Россией - это война России против Украины, против украинского народа. Эти две стороны должны встретиться, сесть при столе переговоров, и тогда США как сильнейший партнер Украины может присоединиться, Европа должна там быть».

«Мы говорили об этом с господином президентом - Европа для нас очень важна, потому что мы защищаем Европу. Все европейцы признают, что мы линия обороны, что мы оборонительный рубеж. Поэтому они нам помогают».