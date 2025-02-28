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Российского журналиста вывели с брифинга Зеленского и Трампа

22:21 1925

Во время встречи американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским выставили корреспондента ТАСС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста The Independent Эндрю Файнберга.

Журналист рассказал, что корреспондента ТАСС выставили из Овального кабинета во время встречи лидеров США и Украины. Известно, что репортер не был в утвержденном списке медиа, но каким-то образом попал на брифинг. После того, как пресс-служба Белого дома узнала о его присутствии, его немедленно вывели.

«ТАСС не было в утвержденном списке СМИ для сегодняшнего пула. Как только сотрудникам пресс-службы стало известно, что он находится в Овальном кабинете, его вывели», - рассказал Файнберг.

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