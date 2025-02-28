Так «Нефтчи» и «Араз-Нахчыван» вышли в полуфинал Кубка Азербайджана

Определились все полуфиналисты Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня после ответных четвертьфинальных игр дальше прошли «Араз-Нахчыван» и «Нефтчи».

Нахчыванцы играли в Зиря против команды Рашада Садыхова и вновь победили. На этот раз - 2:0. Общий счет противостояния - 3:0 в пользу «Араз-Нахчывана».

В сегодняшнем матче в составе команды Эльмара Бахшиева оба мяча забил бразилец Фелипе Сантос, реализовавший пенальти на 3-й и 45-й минутах.