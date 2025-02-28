Так «Нефтчи» и «Араз-Нахчыван» вышли в полуфинал Кубка Азербайджана
Определились все полуфиналисты Кубка Азербайджана по футболу.
Сегодня после ответных четвертьфинальных игр дальше прошли «Араз-Нахчыван» и «Нефтчи».
Нахчыванцы играли в Зиря против команды Рашада Садыхова и вновь победили. На этот раз - 2:0. Общий счет противостояния - 3:0 в пользу «Араз-Нахчывана».
В сегодняшнем матче в составе команды Эльмара Бахшиева оба мяча забил бразилец Фелипе Сантос, реализовавший пенальти на 3-й и 45-й минутах.
В полуфинале «Араз-Нахчыван» встретится с «Карабахом». Агдамцы, напомним, одолели в четвертьфинале «Сабаил» с общим счетом 4:1.
В другой полуфинальной паре сойдутся «Нефтчи» и «Сабах». «Нефтчи» сегодня на заснеженном поле «Нефтчи Арены» взял верх над «Кяпязом» - 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте забил сенегалец с британским паспортом Бассала Самбу. Он же на 58-й минуте получил красную карточку и оставил «Нефтчи» в меньшинстве. Тем не менее, бакинцам удалось удержать победный счет. Общий итог - 3:0.
Соперник «Нефтчи» по полуфиналу - «Сабах» - вчера, напомним, разгромил «Сумгаит» - 4:0.
Матчи 1/2 финала состоятся 2 и 23 апреля.