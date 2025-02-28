Грузия вышла из договора с СНГ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал распоряжение о прекращении действия для страны договора о межгосударственном обмене научно-технической информацией с СНГ.

Документ опубликован на сайте правительства Грузии.

«Прекратить для Грузии действие соглашения от 26 июня 1992 года «О межгосударственном обмене научно-технической информацией», - говорится в распоряжении, опубликованном в пятницу и подписанном премьером 27 февраля.

В распоряжении также говорится, что МИД Грузии следует незамедлительно известить о прекращении действия соглашения президента страны и парламент, как того требует законодательство, а также Исполком СНГ.

Власти Грузии известили Исполком СНГ о выходе из организации 18 августа 2008 года. Спустя ровно год страна официально покинула содружество. При этом Грузия оставалась участницей некоторых соглашений.