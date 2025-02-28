Реакция Белого дома на спор между Зеленским, Трампом и Вэнсом

В Белом доме отреагировали на спор, который возник между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете 28 февраля.

Соответствующее сообщение на платформе Х опубликовала специальный помощник президента и советник по коммуникациям Марго Мартин.

По ее словам, Трамп и Вэнс «всегда будут поддерживать Америку и тех, кто уважает нашу позицию в мире».

«Президент Трамп и вице-президент Вэнс всегда будут поддерживать Америку и тех, кто уважает нашу позицию в мире. Америкой никогда не воспользуются», - написала Мартин.