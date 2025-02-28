Российских пограничников больше нет на границах Армении

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Российские пограничники покинули пропускной пункт «Маргара» на границе Армении и Турции. Это был последний КПП, охраняемый российскими военными.

Пункт «Маргара» сейчас не функционирует, поскольку государственная граница между Арменией и Турцией закрыта. Однако летом 2022 года он был отремонтирован, и там начали службу российские пограничники.

«Передача пограничного пункта «Маргара» в подчинение Пограничных войск РА означает, что с 1 марта 2025 года пограничный контроль всех лиц, въезжающих и выезжающих из Республики Армения, будет осуществляться исключительно силами Пограничных войск РА», — написал Пашинян.

В конце декабря 2024 года российские пограничники покинули единственный КПП на границе Армении и Ирана. В июле сотрудники Пограничного управления ФСБ России официально покинули пункт пропуска в аэропорту Еревана Звартноц.